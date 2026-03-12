مباريات الأمس
الشناوي: هدفنا الأساسي هو الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب

كتب : محمد عبد السلام

08:10 م 12/03/2026
  08:10 م 12/03/2026

أوضح أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي "بيراميدز"، صعوبة مواجهة فريق "الجيش الملكي" المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا على أهمية الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة.

بيراميدز ضيف على الجيش الملكي

يستعد "بيراميدز" لملاقاة "الجيش الملكي" في الثانية عشرة منتصف ليل السبت على ملعب الفريق المغربي، ضمن ذهاب ربع نهائي البطولة القارية.

قال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: "نحن نحترم الجيش الملكي وجميع فرق المغرب، ونقدر التطور الكبير الذي شهدته الكرة المغربية التواجد في المغرب دائمًا تجربة مميزة، لكن هدفنا الأساسي هو الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في القاهرة بعد أسبوع".

وأضاف الحارس المصري: "بيراميدز واجه الجيش الملكي في الموسم الماضي ضمن نفس الدور وتأهل، ونسعى هذا العام لتكرار الإنجاز وجعل عبور الفريق المغربي خطوة نحو الدفاع عن لقبنا القاري".

وأشار الشناوي: "بيراميدز بطل القارة، وجاء إلى المغرب بعقلية البطل، وبطبيعة الحال لن تكون المباراة سهلة، ويجب أن نركز جيدًا لتحقيق نتيجة تساعدنا في مباراة العودة وتجعل الطريق نحو النهائي في القاهرة أسهل".

أكد الشناوي أن غياب "وليد الكرتي" لاعب مؤثر سيترك أثرًا على الفريق، متمنيًا عودته قريبًا، لكنه شدد على أن اللاعبين المتاحين لديهم تركيز كبير ويستطيعون تحقيق الفوز في المغرب رغم الصعوبات والتحديات القادمة في البطولة.

أحمد الشناوي مباراة الجيش الملكي بيراميدز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا تصريحات الشناوي

