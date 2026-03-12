مباريات الأمس
للمرة الثانية.. حمزة عبد الكريم يشارك أساسيا في تشكيل برشلونة للشباب

كتب : محمد عبد السلام

07:27 م 12/03/2026
    حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة الإسباني
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (1)

سوف يشارك اللاعب المصري "حمزة عبد الكريم" بشكل أساسي مع فريق "برشلونة" للشباب تحت 19 عاما خلال مواجهة "ديبورتيفو لاكورونيا"، في ثاني مباراة متتالية له ضمن التشكيل الأساسي.

حمزة عبد الكريم أساسي مع برشلونة للشباب

قرر المدير الفني لفريق الشباب، "بول بلاناس"، الاعتماد على "حمزة عبد الكريم" في التشكيل الأساسي للمباراة للمرة الثانية على التوالي، تأكيدا على ثقته في إمكانياته وتأثيره في خط الهجوم.

تشكيل برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا

تضمن تشكيل الفريق في اللقاء كل من: إيكر رودريجيز، جويليم فيكتور، كامبوس، بابا كوروما، بول بيرنابيو، كلويفيرت، أوريان، حمزة عبد الكريم، بيدرو رودريجيز، أليكس جونزاليس.

وكان "حمزة عبد الكريم" قد شارك في المباراة السابقة أمام "هويسكا"، التي انتهت بالتعادل 2-2، وسجل خلالها هدفًا، كما تسبب في ركلة جزاء لصالح فريقه، مؤكدا دوره الفعال في صفوف برشلونة للشباب.

مدة فترة الإعارة

ويستمر "حمزة عبد الكريم" في تجربة إعارة لمدة ستة أشهر مع "برشلونة"، حتى نهاية الموسم الجاري، مع حق النادي الإسباني في شراء اللاعب نهائيا وفقا للعقد الموقع مع نادي "الأهلي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

