حارس بيراميدز: نحترم الكرة المغربية ومواجهة الجيش الملكي صعبة

كتب : نهي خورشيد

08:39 م 12/03/2026 تعديل في 09:09 م
    أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز (3)
    أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز (3)
    أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز (4)
    أحمد الشناوي
    أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز (1)
    أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز (4)
    أحمد الشناوي من مران بيراميدز الأخير قبل مواجهة الجيش الرواندي

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الجيش الملكي المغربي، مشدداً على احترامه الكبير للفريق المنافس وللكرة المغربية بشكل عام.


وأوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء أنه يشعر دائماً بالسعادة عند التواجد في المغرب، لكنه أكد في الوقت نفسه أن فريقه حضر إلى الرباط بهدف واضح يتمثل في تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية تسهل مهمة الفريق قبل مباراة الإياب في القاهرة بعد أسبوع.


وأشارإلى أن المواجهات بين الفريقين أصبحت متكررة في الفترة الأخيرة وأن الفريقين التقيا في الدور نفسه خلال الموسم الماضي ونجح بيراميدز حينها في حسم بطاقة التأهل، معرباً عن أمله في تكرار السيناريو ذاته هذا الموسم وأن يكون تخطي الجيش الملكي خطوة جديدة نحو التتويج باللقب مرة أخرى.


وأضاف الشناوي أن بيراميدز يدخل البطولة بشخصية البطل بصفته حامل اللقب وهو ما يجعل جميع المنافسين يتعاملون معه بحذر كبير، مؤكداً أن الطريق نحو اللقب لن يكون سهلاً وأن التركيز الكامل مطلوب بداية من مباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة تمنح الفريق أفضلية قبل لقاء العودة في القاهرة.


وعن غياب زميله وليد الكرتي أكد أنه لاعب مهم للغاية في صفوف الفريق وأن غيابه يمثل خسارة فنية، متمنياً له الشفاء والعودة في ظل صعوبة المرحلة المقبلة من الموسم لكنه شدد في الوقت ذاته على أن المجموعة الحالية تمتلك الجودة والقدرة على تحقيق الفوز في المغرب.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي والقناة الناقلة


ويلتقي بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بنظيره الجيش الملكي في الثانية عشر بعد منتصف الليل السبت المقبل على الملعب الأولمبي بالعاصمة المغربية الرباط في ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة القارية، على أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورتس الناقل الوحيد لمباريات البطولة الأفريقية.

أحمد الشناوي بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال أفريقيا

