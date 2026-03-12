إعلان

حزب الله يعلن تنفيذ عمليات بالمسيّرات والمدفعية ضد مواقع إسرائيلية

كتب : محمد أبو بكر

02:57 ص 12/03/2026

سرب من المسيّرات- أرشيفية

أعلن حزب الله، الخميس، تنفيذ عدة عمليات عسكرية ضد مواقع تابعة لجيش الاحتلال، ردًا على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على مدن وبلدات لبنانية وضاحية بيروت الجنوبية.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 01:15 فجر الخميس ثكنة يعرا باستخدام سرب من المسيّرات الانقضاضية ضمن ما سماه سلسلة عمليات "العصف المأكول".

وأفاد الحزب، بأن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 05:15 من صباح الأربعاء قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بواسطة سرب من المسيّرات الانقضاضية، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن إصابة أحد الرادارات داخل القاعدة.

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع مركبا المستحدث فجر الخميس، مستخدمًا قذائف مدفعية.

وأكد الحزب أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على الهجمات الإسرائيلية التي طالت عشرات المدن والبلدات اللبنانية.

