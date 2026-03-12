إعلان

البنتاغون: 11.3 مليار دولار تكلفة الأسبوع الأول من الحرب مع إيران

كتب : محمد أبو بكر

03:00 ص 12/03/2026

مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

كشفت مصادر مطلعة، أن البنتاجون أبلغ الكونجرس الأمريكي، بأن الأسبوع الأول من الحرب مع إيران كلّف واشنطن نحو 11.3 مليار دولار، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه لابد أن نفوز بهذه الحرب بشكل سريع.

وأضاف ترامب: "نستطيع أن نضرب المنشآت الحيوية في إيران ولكن هذا سيحول دون إعادة بناء البلاد".

وتابع قائلًا: "سنراقب المضائق عن كثب ونحن في وضع جيد للغاية".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تعرف مكان الخلايا النائمة في إيران وتراقبها جميعاً.

