أبو المعاطي زكي يجيب عن سؤال الساعة: إمام عاشور هيجدد في الأهلي؟ - (فيديو)

كتب– أحمد العش:

11:37 م 08/02/2026

أبوالمعاطي زكي

أكد الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي، أن فكرة رحيل إمام عاشور عن النادي الأهلي غير مطروحة من الأساس، مشددًا على أن اللاعب مستمر مع الفريق وحريص على تجديد عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أبو المعاطي زكي، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، إن إدارة الأهلي ستقوم بتجديد عقد إمام عاشور ووضعه ضمن الفئات المميزة، مع زيادة قيمة عقده بما يتناسب مع دوره وتأثيره داخل الفريق.

وطرح "زكي" في سياق متصل، تساؤلات حول أسباب تأخر تجديد عقود عدد من لاعبي الأهلي، موضحًا أن هناك 6 لاعبين لم تُحسم ملفات تجديدهم حتى الآن، وهم: ديانج، وأحمد عبد القادر، وكوكا، وحسين الشحات، وشافعي.

وانتقد أبو المعاطي، هذا التأخير، معتبرًا أنه يُعتبر فشلًا إداريًا، قائلًا: إن من غير المنطقي الوصول إلى شهر يناير دون إغلاق ملفات التجديد، خاصة أن ملف العقود يجب أن يكون مطروحًا على طاولة الإدارة طوال العام وليس في توقيتات ضاغطة.

