إعلان

لبنان.. انهيار مبنى قديم في طرابلس وإنقاذ 3 أشخاص أحياء "فيديو"

كتب : مصراوي

06:43 م 08/02/2026

علم لبنان في فرنسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-مصطفى الشاعر:

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بسقوط مبنى قديم في "شارع سوريا" بطرابلس، موضحة أن فرق الإسعاف تمكنت بالتعاون مع أهالي منطقة باب التبانة من إخراج 3 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض وسط مناشدات لفرق الإطفاء بالتوجه إلى المكان، نتيجة اندلاع النيران في محيط المبنى المنهار.

وذكرت الوكالة، أنه تم تسجيل إطلاق رصاص كثيف "لم يُعرف مصدره" في محيط المبنى المنهار، مشيرة إلى أنه تمت عمليات إخلاء للمباني المجاورة للمبنى المنهار، مضيفة أن المبنى الذي سقط يتألف من 5 طوابق.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس جوزيف عون يتابع مع وزير الداخلية عمليات رفع الأنقاض والإنقاذ في المبنى المنهار، وطلب استنفار الأجهزة الأمنية والإسعافية وتأمين الإيواء لسكان المبنى المنهار والمباني المجاورة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان طرابلس شارع سوريا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قائد القوات الجوية الإيرانية: مستعدون لمواجهة أي مستوى من التهديدات
شئون عربية و دولية

قائد القوات الجوية الإيرانية: مستعدون لمواجهة أي مستوى من التهديدات

"اشتباه بوجود قنبلة".. مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب متجهة إلى لندن
شئون عربية و دولية

"اشتباه بوجود قنبلة".. مقاتلات إسرائيلية تعترض طائرة ركاب متجهة إلى لندن
سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
زووم

من بينهم لميس الحديدي.. زينة تحتفل بعيد ميلادها وسط عدد من الأصدقاء (صور)
"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا
رياضة محلية

"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟