لبنان.. انهيار مبنى قديم في طرابلس وإنقاذ 3 أشخاص أحياء "فيديو"

كتب-مصطفى الشاعر:

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بسقوط مبنى قديم في "شارع سوريا" بطرابلس، موضحة أن فرق الإسعاف تمكنت بالتعاون مع أهالي منطقة باب التبانة من إخراج 3 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض وسط مناشدات لفرق الإطفاء بالتوجه إلى المكان، نتيجة اندلاع النيران في محيط المبنى المنهار.

سقوط مبنى في التبانة طرابلس pic.twitter.com/0N0pBJShbg — Mustafa AL Sayed (@_MustafaALSayed) February 8, 2026

وذكرت الوكالة، أنه تم تسجيل إطلاق رصاص كثيف "لم يُعرف مصدره" في محيط المبنى المنهار، مشيرة إلى أنه تمت عمليات إخلاء للمباني المجاورة للمبنى المنهار، مضيفة أن المبنى الذي سقط يتألف من 5 طوابق.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس جوزيف عون يتابع مع وزير الداخلية عمليات رفع الأنقاض والإنقاذ في المبنى المنهار، وطلب استنفار الأجهزة الأمنية والإسعافية وتأمين الإيواء لسكان المبنى المنهار والمباني المجاورة.