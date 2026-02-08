مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

0 0
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

1 0
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

كتب : محمد الميموني

03:30 م 08/02/2026

فريق مانشستر سيتي

يواجه ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر فريق أرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

ونعرض خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1 ـ أرسنال 56 نقطة

2 ـ مانشستر سيتي 47 نقطة

3 ـ أستون فيلا 47 نقطة

4 ـ مانشستر يونايتد 44 نقطة

5 ـ تشيلسي 43 نقطة

6 ـ ليفربول 39 نقطة

7 ـ برينتفورد 39 نقطة

8 ـ إيفرتون 37 نقطة

9 ـ سندر لاند 36 نقطة
10 ـ فولهام 34 نقطة

11 ـ بورنموث 34 نقطة

12 - نيوكاسل 33 نقطة

13 - برايتون 31 نقطة

14 ـ توتنهام 29 نقطة

15 ـ كريستال بالاس 29 نقطة

16 ـ ايدز 29 نقطة

17 ـ نوتنجهام فورست 26 نقطة

18 ـ وست هام 23 نقطة
19 ـ بيرنلي 15 نقطة

20 ـ وولفرهامبتون 8 نقط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

