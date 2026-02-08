مباريات الأمس
موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية والقناة الناقلة

كتب : مصراوي

06:00 ص 08/02/2026
كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي نادي الزمالك نظيره زيسكو، اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتقام المباراة على ملعب ليفي موانا واسا.

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، بينما يدخل زيسكو اللقاء وهو يتذيل المجموعة بدون نقاط.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الكونفدرالية الأفريقية، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".

