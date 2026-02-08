5 وجهات محتملة لكريستيانو رونالدو في الصيف المقبل

جدول ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، قريبا من الرحيل عن دوري روشن، في الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد خلافه مع صندوق الاستثمارات العامة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن رونالدو قد يرحل في الصيف المقبل، بعد دخوله في حالة إضراب، بسبب طريقة إدارة صندوق الاستثمارات العامة لصفقات النصر، وازداد الأمر سوءًا بانتقال كريم بنزيما إلى الهلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك 5 أندية قد ينتقل إليها رونالدو في الانتقالات الصيفية المقبلة، وهي سبورتنج لشبونة، كومو الإيطالي، إنتر ميامي، مانشستر يونايتد والهلال السعودي.

وأضافت: "وسيكون سبورتنج لشبونة ضمن خيارات رونالدو، لكن سيحتاج النادي للتفاوض بشأن راتب رونالدو الضخم الذي يبلغ 488 ألف جنيه إسترليني".

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يمكن أن يعود للدوري الإيطالي مرة أخرى، عن طريق كومو، ويدرب النادي سيسك فابريجاس، ويملكه الشقيقان الإندونيسيان المليارديران آر. بودي هارتونوو ومايكل هارتونو، ويملكان ثروة مشتركة تتجاوز 35 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت الصحيفة أن الدوري الأمريكي دائما ما يكون وجهة للنجوم المخضرمين، وقد يقرر رنالدو الانتقال إليه.

ويمكن أن يفضل رونالدو البقاء في السعودية، لكن ضمن صفوف الهلال، ليلعب مع زملائه السابقين في ريال مدريد مثل بنزيما وثيو هيرنانديز، إضافةً إلى زميله البرتغالي روبن نيفيز.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأن رونالدو قد يقرر العودة إلى مانشستر يونايتد، لترميم العلاقة مع ناديه، بعدما غادر أولد ترافورد للمرة الثانية وسط أجواء متوترة.