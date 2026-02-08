مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

الزمالك

الكونفيدرالية الأفريقية

كايزر تشيفز

- -
15:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

مانشستر سيتي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:00 ص 08/02/2026
    ليفربول ومانشستر سيتي
    محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 1
    فان دايك وإيرلينج هالاند من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يلاقي فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي اليوم الأحد الموافق 8 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، وتقام المباراة على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة، بينما يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة.

وتنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".

