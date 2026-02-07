كتبت الفنانة مها نصار رسالة غامضة عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، أكدت فيها أنها لا تسامح من يتطاول عليها، أو يحاول التقليل منها، مشيرة إلى أنها ظلت في حالة صمت طوال شهرين تجاه أفعال فنانة تشارك معها في بطولة عمل من المقرر عرضه قريبا، وتقدمت ضدها بشكوى لكثيرين دون جدوى، على حد قولها.

مها لم تكشف عمن تقصد في رسالتها، والتي جاء مضمونها على النحو التالي: "أنا ممكن أسامحك على سواد قلبك وغيرتك وحقدك، لإن دا يخصك لوحدك لكن تتطاولي عليا وتردحيلي قدام الناس وتحاولي طول الوقت تقلي مني وتكسريني، وتقلي أدبك عليا، مستحيل أسامحك على ده أبدا مهما كانت النتيجة".

وتابعت "مع العلم إني اشتكيت لكل الناس وشافوها وبقالي اكتر من شهرين ساكتة والكل عمل نفسه مش واخد باله، أنا ماليش في كلمة كل عيش واعمل نفسك مش واخد بالك، لإن العيش من غير كرامة ده قلة قيمة".

جدير بالذكر أن الساعات الماضية شهدت خروج أنباء تفيد بوقوع خلاف بين مها نصار وإحدى الفنانات المشاركات في مسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2026.

مها نصار تطل في رمضان على الجمهور من خلال مسلسلين الأول "منّاعة" بطولة هند صبري، رياض الخولي، ميمي جمال، أحمد خالد صالح، محمد أنور، خالد سليم، كريم قاسم، هدى الإتربي، قصة عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوي.

أما المسلسل الثاني فهو "على قد الحب" بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، أحمد سعيد عبدالغني، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد.