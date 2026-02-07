السودان تدين هجوم ميليشيا الدعم السريع على قافلة برنامج الغذاء العالمي

وكالات

نددت وزارة الخارجية السودانية السبت، بالهجوم الذي قالت إن ميليشيا الدعم السريع نفذته بطائرة مسيرة على شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي بشمال كردفان.

وقالت الوزارة في بيان، إن استهداف قوافل الإغاثة يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي ويقوض جهود إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

وجددت الخارجية السودانية دعمها الكامل بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لتأمين وصول المساعدات لمستحقيها دون عوائق.

وكانت شبكة أطباء السودان قد أفادت في وقت سابق بمقتل شخص وإصابة ثلاثة في قصف لقوات الدعم السريع على قافلة إغاثة لبرنامج الأغذية العالمي بشمال كردفان.

وفي وقت سابق، قالت مجموعة أطباء، إن ميليشيا الدعم السريع في السودان هاجمت أيضًا مركبة تحمل نازحين ما أسفر عن مقتل 24 شخصا بينهم 8 أطفال.

ووفقا لوسائل إعلام سودانية، استهدف هجوم بطائرة مسيّرة نفذته ميليشيا الدعم السريع مركبة تقل عائلات نازحة في وسط السودان، يوم السبت، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 24 شخصًا، بينهم ثمانية أطفال، وفقًا لما أفادت به مجموعة من الأطباء.

وذكرت شبكة أطباء السودان، التي تتابع الحرب الدائرة في البلاد، أن الهجوم الذي نفذته ميليشيا الدعم السريع، وقع بالقرب من مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان.

وفي حدث آخر، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، مقتل 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين جراء هجومين بطائرات مسيّرة غربي السودان قرب الحدود مع تشاد.

وقالت المنظمة، إنه عقب هجومين بطائرات مُسيَّرة في السودان -لم تحدد الجهة المنفذة- جرى تحويل 29 جريحا إلى المستشفى الذي تدعمه المنظمة في منطقة "الطينة" شرقي تشاد.

وأوضحت المنظمة أن 6 أشخاص قُتلوا خلال الهجوم مباشرة، فيما توفي 4 آخرون متأثرين بجراحهم الخطيرة.