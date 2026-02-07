خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط للفصل الدراسي الأول

تسود حالة من القلق والترقّب بين أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، مع اقتراب إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2025/2026، والتي تُعد محطة فاصلة في مسار الطلاب بين التعليم الثانوي العام أو الفني.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط لـ"مصراوي": إن النتيجة من المرجح إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعات النهائية، تمهيدًا لاعتمادها من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

وأوضح المصدر أن النتيجة ستُنشر على الموقع الرسمي للمديرية، بالتوازي مع إرسالها إلى الإدارات التعليمية لإعلانها في المدارس فور اعتمادها.

وشدّد المصدر على أن أعمال التصحيح والرصد جرت بدقة كاملة وبأعلى درجات الشفافية، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، مؤكدًا التزام فرق العمل بالمعايير المنظمة لكافة مراحل التقدير.

وتفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية ومراحل تقدير الدرجات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتكثيف المتابعة على أعمال الامتحانات واللجان.

وأوضح "دسوقي" أن التصحيح انتهى خلال الأيام الماضية داخل أربعة مقرات رئيسية على مستوى المحافظة، بمشاركة 2300 معلم ومعلمة، وفقًا للتعليمات الوزارية المنظمة للتقدير.

وشدّد على التزام منظومة العمل بأقصى درجات الدقة، مع الحفاظ على سرية البيانات وتأمين نقل وحفظ أوراق الإجابة، وتفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تقدير تحت إشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل.

وجاءت هذه التصريحات خلال جولة وكيل الوزارة لمتابعة سير العمل بلجنة النظام والمراقبة (الكنترول) للفصل الدراسي الأول 2025/2026، حيث تابع أعمال المراجعة النهائية ورصد الدرجات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط ووزير التربية والتعليم، بحضور نائل عبد الرحيم زكي، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

واستهل "دسوقي" جولته بتفقّد مقر لجنة النظام والمراقبة بحي غرب مدينة أسيوط، متابعًا مراحل رصد الدرجات والمراجعات النهائية، كما تفقد سير العمل بغرفة الحاسب الآلي تحت إشراف رئيس اللجنة والمشرفين، وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة.

ووجّه وكيل الوزارة القائمين على اللجنة بضرورة الالتزام بالدقة والانضباط داخل اللجان، وتأمين سرية العمل وضمان جودة الرصد في جميع مراحله، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع التشديد على تطبيق تعليمات الأمن والسلامة وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لجميع العاملين.