مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

بنزيما يحقق إنجازًا تاريخيًا بتسجيل هاتريك ضد الأخدود

كتب : محمد عبد الهادي

03:00 ص 06/02/2026

الهلال السعودي يضم كريم بنزيما رسميًا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إنجازًا تاريخيًا بعد تسجيله ثلاثية "هاتريك" في شباك الأخدود، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن، ليقود الهلال إلى الفوز بنتيجة 6-0 على ملعب الأخير.

ساهم بنزيما بثلاثة أهداف كاملة في السداسية التي سجلها لاعبو الهلال، مؤكدًا بدايته القوية مع الفريق بعد انتقاله من الاتحاد، حيث سبق له تسجيل 8 أهداف قبل الانتقال إلى الرياض، ليرفع إجمالي أهدافه هذا الموسم إلى 11 هدفًا.

وبهذا، أصبح بنزيما ثالث لاعب في الدوري السعودي يسجل هاتريك أمام منافس واحد خلال الموسم نفسه، بعد السوري عمر السومة والمغربي عبد الرزاق حمدالله.

ورفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة من 21 مباراة، محققًا الفوز الأول له بعد سلسلة من 3 تعادلات متتالية، محتفظًا بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي.

إقرأ أيضًا:

"11 قضية.. من المتسببين في إيقاف قيد الزمالك؟

أول ظهور وتعليق من أيمن حفني بعد توليه منصبًا في الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بنزيما كريم بنزيما الهلال السعودي الأخدود دوري روشن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية
أخبار مصر

الحج 2026.. خطوات وضوابط استخراج شهادة الاستطاعة الصحية

الإدارة الأمريكية تطلق موقع "ترامب آر إكس" لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة
شئون عربية و دولية

الإدارة الأمريكية تطلق موقع "ترامب آر إكس" لتوفير الأدوية بأسعار مخفضة
شوبير يحسم الجدل.. هل يخفف الأهلي عقوبة إمام عاشور؟
رياضة محلية

شوبير يحسم الجدل.. هل يخفف الأهلي عقوبة إمام عاشور؟
"إصابات سطحية".. النائب مجدي مسعود يطمئن الأهالي ويعتذر عن "لقاء الجمعة"
أخبار المحافظات

"إصابات سطحية".. النائب مجدي مسعود يطمئن الأهالي ويعتذر عن "لقاء الجمعة"
ترامب يطرح "قانون إنقاذ أمريكا": إثبات الجنسية وإلغاء التصويت عبر البريد
شئون عربية و دولية

ترامب يطرح "قانون إنقاذ أمريكا": إثبات الجنسية وإلغاء التصويت عبر البريد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت