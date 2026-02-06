بنزيما يحقق إنجازًا تاريخيًا بتسجيل هاتريك ضد الأخدود

حقق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إنجازًا تاريخيًا بعد تسجيله ثلاثية "هاتريك" في شباك الأخدود، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن، ليقود الهلال إلى الفوز بنتيجة 6-0 على ملعب الأخير.

ساهم بنزيما بثلاثة أهداف كاملة في السداسية التي سجلها لاعبو الهلال، مؤكدًا بدايته القوية مع الفريق بعد انتقاله من الاتحاد، حيث سبق له تسجيل 8 أهداف قبل الانتقال إلى الرياض، ليرفع إجمالي أهدافه هذا الموسم إلى 11 هدفًا.

وبهذا، أصبح بنزيما ثالث لاعب في الدوري السعودي يسجل هاتريك أمام منافس واحد خلال الموسم نفسه، بعد السوري عمر السومة والمغربي عبد الرزاق حمدالله.

ورفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة من 21 مباراة، محققًا الفوز الأول له بعد سلسلة من 3 تعادلات متتالية، محتفظًا بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي.

