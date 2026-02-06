المدير الرياضي لشبيبة القبائل يعلق على مواجهة الأهلي

أكد كريم دودان المدير الرياضي لنادي شبيبة القبائل الجزائري، أن مواجهة الأهلي المقبلة في دوري أبطال إفريقيا ستكون في غاية الصعوبة، مشدداً في الوقت نفسه على تمسك فريقه بحلم تحقيق الفوز من أجل إنعاش فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

وأوضح دودان في تصريحات تلفزيونية أن مجموعة شبيبة القبائل في البطولة تعد واحدة من أصعب المجموعات، واصفاً إياها بـ مجموعة الموت في ظل وجود أندية قوية مثل الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، ما يجعل المنافسة شرسة بين جميع الفرق.

وأضاف المدير الرياضي أن الأهلي يعتبر الفريق الأقوى في دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة الحالية لما يمتلكه من خبرات كبيرة وتشكيلة مكتملة العناصر، مؤكداً أن اللقاء المرتقب سيكون تحدي صعب للغاية.

وأشار دودان إلى أن شبيبة القبائل يستعد بكل قوة لمواجهة الأهلي، مؤكداً أن كرة القدم لا تعرف المستحيل، وأن الفوز على الفريق المصري يعيد الأمل للنادي الجزائري في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.