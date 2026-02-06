مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

إيمان خليف ترد على ترامب: "أنا لست متحولة جنسياً"

كتب : هند عواد

10:39 ص 06/02/2026 تعديل في 11:00 ص
    بعد ظهورها في أسبوع الموضة.. من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار
    من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار
    إيمان خليف بالزي الجزائري (4)
    إيمان خليف أثناء تناول العشاء في مدريد (2)
    إيمان خليف أثناء الفوز بذهبية باريس
    الملاكمة الجزائرية إيمان خليف
    الجزايرية إيمان خليف (6)
    الجزايرية إيمان خليف (5)

عادت أزمة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس 2024، للساحة الرياضية من جديد.

ومنذ فوزها بالميدالية الذهبية، تعرضت الملاكمة الجزائرية لحملة مستمرة من الإساءة، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي استشهد مراراً وتكراراً بفوزها لتبرير القيود المفروضة على بعض الرياضيين، عندما وقع الأمر التنفيذي بإبعاد الرجال عن الرياضة النسائية.

وفي خطاب ألقاه ترامب في يناير الماضي، وصف ترامب إيمان خليف بأنها "ملاكما ذكرا"، وفقا لما ذكرته صحيفة CNN.

وردت خليف على الاتهامات التي تعرضت لها، وقالت في حوار مع صحيفة CNN: "دعوني وشأني، أنا لست متحولة جنسياً. أنا امرأة. أريد أن أعيش حياتي، من فضلكم لا تستغلوني في أجنداتكم السياسية".

وأضافت: "لا أخفي شيء، سأقبل متطلبات الاختبارات الجينية، ولكن فقط إذا أجرتها اللجنة الأولمبية الدولية، ينبغي عليهم حماية النساء، لكن عليهم الانتباه إلى أنه أثناء حماية النساء، لا ينبغي لهم إيذاء النساء الأخريات".

