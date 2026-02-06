إيمان خليف ترد على ترامب: "أنا لست متحولة جنسياً"

15 صورة ترصد مران الأهلي قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل

عادت أزمة الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية في باريس 2024، للساحة الرياضية من جديد.

ومنذ فوزها بالميدالية الذهبية، تعرضت الملاكمة الجزائرية لحملة مستمرة من الإساءة، ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي استشهد مراراً وتكراراً بفوزها لتبرير القيود المفروضة على بعض الرياضيين، عندما وقع الأمر التنفيذي بإبعاد الرجال عن الرياضة النسائية.

وفي خطاب ألقاه ترامب في يناير الماضي، وصف ترامب إيمان خليف بأنها "ملاكما ذكرا"، وفقا لما ذكرته صحيفة CNN.

وردت خليف على الاتهامات التي تعرضت لها، وقالت في حوار مع صحيفة CNN: "دعوني وشأني، أنا لست متحولة جنسياً. أنا امرأة. أريد أن أعيش حياتي، من فضلكم لا تستغلوني في أجنداتكم السياسية".

وأضافت: "لا أخفي شيء، سأقبل متطلبات الاختبارات الجينية، ولكن فقط إذا أجرتها اللجنة الأولمبية الدولية، ينبغي عليهم حماية النساء، لكن عليهم الانتباه إلى أنه أثناء حماية النساء، لا ينبغي لهم إيذاء النساء الأخريات".

