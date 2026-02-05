15 صورة ترصد مران الأهلي قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل

تفاصيل جديدة في أزمة كريستيانو رونالدو الأخيرة مع النصر

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس٬ بقيادة ياس سوروب٬ المدير الفني للمارد الأحمر تدريباته الأخيرة على ملعب مختار "التتش" قبل السفر إلى الجزائر.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

ويواجه فريق الأهلي نظيره فريق شبيبة القبائل يوم السبت٬ المقبل ضمن منافسات الجولة ال٥ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبجانبه أعلن ياس سوروب المدير الفني قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – محمد شكري – يوسف بلعمري – أحمد عيد – عمرو الجزار – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: يلسين كامويش – محمد شريف – مروان عثمان