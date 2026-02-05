مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

2 2
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 2
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

0 1
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

0 5
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

2 0
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

15 صورة ترصد مران الأهلي قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل

كتب : محمد الميموني

10:37 م 05/02/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (8)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (9)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (7)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (6)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (4)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (3)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (5)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (14)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (13)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (15)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (11)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (10)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس٬ بقيادة ياس سوروب٬ المدير الفني للمارد الأحمر تدريباته الأخيرة على ملعب مختار "التتش" قبل السفر إلى الجزائر.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

ويواجه فريق الأهلي نظيره فريق شبيبة القبائل يوم السبت٬ المقبل ضمن منافسات الجولة ال٥ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبجانبه أعلن ياس سوروب المدير الفني قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – محمد شكري – يوسف بلعمري – أحمد عيد – عمرو الجزار – كريم فؤاد – محمد هاني – أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: محمد علي بن رمضان – محمود حسن تريزيجيه – مروان عطية – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: يلسين كامويش – محمد شريف – مروان عثمان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مران الأهلي النادي الأهلي ياس سوروب الجزائر دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر رمضان 2026
زووم

بعد غيابها.. عبلة كامل تفاجئ الجمهور وتظهر رمضان 2026
ترامب يدعو إلى معاهدة نووية جديدة بدلا من "نيو ستارت"
شئون عربية و دولية

ترامب يدعو إلى معاهدة نووية جديدة بدلا من "نيو ستارت"
"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
حوادث وقضايا

"ذبحته أمام أخيه.. وعشماوي في انتظارها".. تفاصيل جريمة "غرام" البشعة في
من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
علاقات

من أسماك القرش إلى الزهور غير العادية.. ما الذي يخفيه أكبر كهف في العالم؟
"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس
أخبار مصر

"تحقيق شامل".. الصحة تكشف تطورات وفاة طفل خلال حشو ضرس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت