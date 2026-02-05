مباريات الأمس
الدوري المصري

حرس الحدود

2 2
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 2
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

0 1
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

0 5
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

2 0
22:00

يوفنتوس

15 صورة من وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل

كتب : نهي خورشيد

10:34 م 05/02/2026
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 1
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 5
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 4
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 3
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 11
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 8
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 7
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 6
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 9
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 12
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 10
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 13
    وصول بعثة الأهلي الجزائر استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل 14

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة النائب محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، إلى الجزائر اليوم الخميس استعداداً لمواجهة شبيبة القبائل ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وحظيت البعثة باستقبال رسمي من عبد اللطيف اللايح سفير مصر بالجزائر، إلى جانب القنصل أحمد بسيوني والملحق الإداري بالسفارة علي عبد الباقي، فور وصول الفريق إلى مطار هواري بومدين.

ومن جانبه، أعرب النائب محمد الجارحي رئيس البعثة وعضوا مجلس الإدارة سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين مدير الكرة، عن شكرهم للسفير وطاقم السفارة على حسن الاستقبال وتسهيل إجراءات خروج البعثة من المطار.

كما حرص مشرف محمد اكلي الأمين العام لنادي شبيبة القبائل، على استقبال بعثة الأهلي في المطار، مقدماً باقة ورد للنائب محمد الجارحي والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن وليد صلاح الدين.

والجدير بالذكر أن مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل ستقام يوم السبت المقبل في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد حسين آيت أحمد في الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة، إذ يتصدر الأهلي المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي شبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا بعثة الأهلي في الجزائر

