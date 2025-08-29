مباريات الأمس
ماذا قدم محمد صلاح في أول جولتين بالدوري الإنجليزي؟

09:00 ص الجمعة 29 أغسطس 2025
  عرض 7 صورة
كتبت-هند عواد:

يستعد المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لمواجهة أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بحثا عن ثاني أهدافه في المسابقة بموسم 2025-2026.

ولعب محمد صلاح مباراتين بالموسم الجديد، بواقع 180 دقيقة، وسجل خلالها هدفا وصنع آخر، وحصل على تقييم 7.50/10، وفقا موقع الإحصائيات " whoscored".

وجاءت أرقام محمد صلاح في أول جولتين كالآتي:

بورنموث

تقييم 8.4/10

لعب 90 دقيقة

سجل هدفا

المسافات المقطوعة 9.7 كيلومتر مربع

لمس الكرة 50 مرة

التمريرات الصحيحة 18/30 (60%)

التسديد على المرمى 2

التسديد خارج المرمى 0

الفوز بالالتحامات الأرضية 2/5

الفوز بالالتحامات الهوائية 0/0

نيوكاسل يونايتد

تقييم 6.3/10

لعب 89 دقيقة

سجل 0

صنع هدفا

لمس الكرة 34 مرة

التمريرات الصحيحة 17/25 (68%)

التسديد على المرمى 0

التسديد خارج المرمى 0

الفوز بالالتحامات الأرضية 1/2

الفوز بالالتحامات الهوائية 0/0

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح لاعب ليفربول محمد صلاح في أول جولتين الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي محمد صلاح يستعد لمواجهة أرسنال
