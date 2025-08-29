ماذا قدم محمد صلاح في أول جولتين بالدوري الإنجليزي؟
كتبت-هند عواد:
يستعد المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، لمواجهة أرسنال في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، بحثا عن ثاني أهدافه في المسابقة بموسم 2025-2026.
ولعب محمد صلاح مباراتين بالموسم الجديد، بواقع 180 دقيقة، وسجل خلالها هدفا وصنع آخر، وحصل على تقييم 7.50/10، وفقا موقع الإحصائيات " whoscored".
وجاءت أرقام محمد صلاح في أول جولتين كالآتي:
بورنموث
تقييم 8.4/10
لعب 90 دقيقة
سجل هدفا
المسافات المقطوعة 9.7 كيلومتر مربع
لمس الكرة 50 مرة
التمريرات الصحيحة 18/30 (60%)
التسديد على المرمى 2
التسديد خارج المرمى 0
الفوز بالالتحامات الأرضية 2/5
الفوز بالالتحامات الهوائية 0/0
نيوكاسل يونايتد
تقييم 6.3/10
لعب 89 دقيقة
سجل 0
صنع هدفا
لمس الكرة 34 مرة
التمريرات الصحيحة 17/25 (68%)
التسديد على المرمى 0
التسديد خارج المرمى 0
الفوز بالالتحامات الأرضية 1/2
الفوز بالالتحامات الهوائية 0/0
