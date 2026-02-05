منال عوض: 498 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بالدقهلية

الأوقاف تفتتح 69 مسجدًا غدًا الجمعة في 17 محافظة

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مصنع معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة بسندوب، ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بحضور ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، المدير الفني للجهاز بوزارة البيئة، والدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون البيئة والمجازر، وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال الزيارة، استمعت وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ الدقهلية إلى شرح تفصيلي حول مكونات مصنع معالجة وتدوير المخلفات، حيث تم الإشارة إلى الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية الموجودة بمقلب سندوب والتي تُقدّر بنحو 950 ألف طن تراكمات، والتي كانت على ارتفاع 34 مترًا فوق سطح الأرض و4 أمتار تحت سطح الأرض، وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 103 ملايين جنيه.

وقد تم تشييد مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب على مساحة 18 فدانًا بطاقة استيعابية 1200 طن يوميًا، بتكلفة 233 مليون جنيه.

ويخدم مصنع معالجة وتدوير المخلفات مركز ومدينة المنصورة وطلخا وعددًا من المدن والمراكز بمحافظة الدقهلية، ويعد من أكبر مصانع معالجة وتدوير المخلفات في مصر، ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية.

من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن محافظة الدقهلية شهدت الانتهاء من رفع التراكمات التاريخية، بتكلفة بلغت 234 مليون جنيه، في مدن (السنبلاوين – ميت غمر – سندوب – نبروه – بني عبيد – دكرنس – منية النصر) بإجمالي كمية 1.9 مليون طن، وإنشاء مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب بطاقة استيعابية 1200 طن/ يوم بتكلفة 233 مليون جنيه، بالإضافة إلى توريد معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة منية النصر بتكلفة 31 مليون جنيه.

وبذلك يبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الدقهلية 498 مليون جنيه.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية أثناء عملية التشغيل للمصنع، وتقليل الانبعاثات داخله لمنع التأثير على المواطنين، وأشارت إلى أهمية استدامة عملية التشغيل ومضاعفة العمل وتقليل المرفوضات الموجهة إلى المدفن الصحي بقلابشو.

من جانبه، أكد محافظ الدقهلية، أن مصنع معالجة المخلفات البلدية بسندوب تم إنشاؤه على أرض مقلب قديم للقمامة تم تطهيره بإزالة نحو مليون طن من المخلفات المتراكمة، وجاء تنفيذ المشروع بدعم من وزارة التنمية المحلية، باستثمارات كلية بلغت 233 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن منشأة معالجة المخلفات تقام على مساحة 18 فدانًا، وتعمل بتكنولوجيا ألمانية-هولندية متطورة، وتتمتع بطاقة تصميمية تصل إلى 1200 طن من المخلفات يوميًا، وتتم العمليات من خلال مرحلتين رئيسيتين: الفصل الميكانيكي والمعالجة البيولوجية.

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية للمصنع، تعرّفا من مسؤولي الشركة المشغلة على خطط التشغيل وعدد الخطوط الخاصة بعملية التدوير وإنتاج السماد العضوي والوقود البديل، والتعرف على مراحل إنتاجه، كما تفقدا المعدات والمراحل الخاصة بالعمل ومعاينة المنتج النهائي من السماد العضوي والوقود البديل الذي يتم توجيهه لمصانع الأسمنت.

كما تم الإشارة إلى أن العمل يبدأ باستقبال المخلفات القادمة من الأحياء والمراكز، ليتم وزنها إلكترونيًا بميزان "البسكول" المتصل ببرنامج مركزي للمتابعة، ثم تنتقل إلى منطقة الاستقبال لفرز أولي لإزالة المخلفات كبيرة الحجم قبل رفعها آليًا إلى خطي الفرز الرئيسيين.

ويضم المصنع ميزان بسكول وخطي فرز متكاملين يتكونان من (وحدة فرم أولى، وحدة فصل عضوي، وحدة فصل بالهواء، سير فرز، وحدة فصل ثانوي)، بالإضافة إلى وحدات نخل للمادة العضوية.

ويتم فصل مخرجات التدوير عبر وحدات الفرز المتخصصة، إلى المادة العضوية التي تتم معالجتها بيولوجيًا وتحويلها إلى سماد عضوي "كمبوست"، أما المواد ذات المحتوى الحراري العالي فيتم تحويلها إلى وقود بديل (RDF) صالح للاستخدام في الصناعات، والمواد ذات القيمة (المفروزات) كالبلاستيك والمعادن فهي لإعادة التدوير، والمخلفات الخاملة (المرفوضات) فيتم نقلها للتخلص الآمن منها في المدافن الصحية الهندسية بقلابشو.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في نظام إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث يحول المخلفات من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية وطاقة بديلة.

