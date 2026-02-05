ترامب: منعت اندلاع حروب نووية في أنحاء العالم

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة هي أقوى دولة في العالم.

وأوضح ترامب في منشور له عبر منصة تروث سوشيال، اليوم الخميس، أنه أعاد بناء جيش الولايات المتحدة بالكامل خلال ولايته الأولى، بما في ذلك أسلحة نووية جديدة.

ونوه الرئيس الأمريكي، إلى أنه نجح في تحقيق تطورات مرتبطة بالفضاء، مضيفا:"أواصل الآن إعادة بناء جيشنا بمستويات غير مسبوقة. بل إننا نضيف سفنًا حربية، تفوق قوتها قوة السفن التي جابت البحار خلال الحرب العالمية الثانية بمئة ضعف، مثل آيوا وميسوري وألاباما وغيرها".

وأكد ترامب أنه منع اندلاع حروب نووية في أنحاء العالم، بما في ذلك، بين باكستان والهند، وإيران وإسرائيل، وروسيا وأوكرانيا.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه يجب تكليف الخبراء النوويين بالعمل على معاهدة نووية جديدة محسنة ومحدثة تدوم طويلًا في المستقبل، بدلا من معاهدة نيو ستارت، التي اعتبرها سئ بالنسبة للولايات المتحدة.