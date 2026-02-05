إعلان

ترامب: منعت اندلاع حروب نووية في أنحاء العالم

كتب : مصراوي

10:19 م 05/02/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة هي أقوى دولة في العالم.

وأوضح ترامب في منشور له عبر منصة تروث سوشيال، اليوم الخميس، أنه أعاد بناء جيش الولايات المتحدة بالكامل خلال ولايته الأولى، بما في ذلك أسلحة نووية جديدة.

ونوه الرئيس الأمريكي، إلى أنه نجح في تحقيق تطورات مرتبطة بالفضاء، مضيفا:"أواصل الآن إعادة بناء جيشنا بمستويات غير مسبوقة. بل إننا نضيف سفنًا حربية، تفوق قوتها قوة السفن التي جابت البحار خلال الحرب العالمية الثانية بمئة ضعف، مثل آيوا وميسوري وألاباما وغيرها".

وأكد ترامب أنه منع اندلاع حروب نووية في أنحاء العالم، بما في ذلك، بين باكستان والهند، وإيران وإسرائيل، وروسيا وأوكرانيا.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه يجب تكليف الخبراء النوويين بالعمل على معاهدة نووية جديدة محسنة ومحدثة تدوم طويلًا في المستقبل، بدلا من معاهدة نيو ستارت، التي اعتبرها سئ بالنسبة للولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب أسلحة نووية جديدة وإسرائيل إيران روسيا بولندا وأوكرانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي والعوضي ويارا السكري.. قصص حب النجوم في رمضان
زووم

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي والعوضي ويارا السكري.. قصص حب النجوم في رمضان
تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري
أخبار مصر

تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري
مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
رياضة عربية وعالمية

مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
بعد نقله دار إقامة كبار الفنانين.. تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
زووم

بعد نقله دار إقامة كبار الفنانين.. تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
مصراوي ستوري

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت