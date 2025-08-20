"يعادل رونالدو".. محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تحطيم الأرقام القياسية في البريميرليج، بعدما تمكن من حصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، خلال الموسم الماضي 2024-2025.

وتوج صلاح أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الماضي 2024-2025، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، للمرة الثالثة في تاريخة، ليصبح أكثر لاعب حصدا للجائزة في تاريخ البريميرليج.

وكان صلاح توج في وقت سابق بجائزة أفضل لاعب في موسم 2024-2025 المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، للمرة الثانية في تاريخه وكذلك أفضل لاعب المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي، ليكون جمع بين أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الكتاب ورابطة الدوري الإنجليزي أيضًا.

وبات صلاح ثانى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، يجمع بين الثلاث جوائز في موسم واحد في مناسبتين، حيث حقق هذا الرقم في موسم 2017-2018، بالإضافة إلى الموسم الماضي 2024-2025، بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جمع بين الثلاث جوائز في موسم واحد في مناسبتين، خلال تواجده في صفوف مانشستر يونايتد موسمي "2006-2007، 2007-2008".

ونجح النجم المصري خلال الموسم الماضي 2024-2025، من التتويج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 29 هدفا، بجانب تقديمه 18 تمريرة حاسمة كأكثر لاعب صناعة للأهداف في الموسم أيضًا.

أقرأ أيضًا:

محمد الشناوي يتلقى واجب عزاء والده بمسقط رأسه في كفر الشيخ (فيديو وصور)

نجم الأهلي السابق: بداية الدوري ليست الأفضل للأحمر.. وريبيرو بلا ملامح فنية