أزمة تأشيرات تضرب الجيش الملكي قبل لقاء الأهلي بدوري الأبطال

كتب : محمد عبد الهادي

09:43 م 05/02/2026 تعديل في 09:52 م

الجيش الملكي

أصدر نادي الجيش الملكي المغربي بيانًا رسميًا كشف فيه عن أزمة تتعلق بعدم منح عدد من جماهيره تأشيرات السفر إلى مصر، قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره الجيش الملكي يوم الأحد الموافق 15 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح النادي في بيانه أنه بعد توصل الإدارة بعدة شكاوى تفيد برفض عدد من طلبات الحصول على التأشيرة الخاصة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية لمساندة الفريق، تدخلت إدارة الجيش الملكي لدى قنصلية سفارة جمهورية مصر العربية.

وأضاف البيان أن إدارة النادي تلقت وعودًا من مسؤولي القنصلية بتسريع دراسة الطلبات والإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات لجماهير الفريق، بما يمكنها من التنقل ودعم النادي في هذه المباراة المهمة.

إقرأ أيضًا:

مصدر يكشف لمصراوي سبب عقوبة إيقاف القيد الـ11 ضد الزمالك

4 مباريات في 9 أيام.. اتحاد الكرة و"كاف" يربكان حسابات الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الجيش الملكي الأهلي دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي والجيش الملكي بيان الجيش الملكي

