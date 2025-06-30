"الشيخ حسني".. تعليق طريف من محمد صلاح على صوره مع كوكا في المصيف

كتب ـ محمد الميموني:

نشر نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة برفقة أحمد حسن كوكا خلال استماعهما بالإجازة الصيفية قبل انطلاق الموسم.

ونشر صلاح صورة طريفة مع كوكا مذيلاً إياها بتعليق طريف:"الشيخ حسني" في إشارة إلى النظارة السوداء التي يرتديها الأخير .

يذكر أن محمد صلاح قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25 مع ليفربول.