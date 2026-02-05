مباريات الأمس
تفاصيل جديدة في أزمة كريستيانو رونالدو الأخيرة مع النصر

كتب : نهي خورشيد

09:27 م 05/02/2026
يشهد الدوري السعودي للمحترفين حالة من الجدل الكبير بعد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر عن مباريات فريقه الأخيرة، بعد خلافه مع الإدارة الصفراء في ظل تطورات سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب أنباء عدد من الصحف العربية فإن رونالدو رفض المشاركة مع فريقه بعدما شعر بإحباط متزايد من محدودية تحركات إدارة النصر خلال الميركاتو الحالي، خاصة في ظل نجاح منافسين آخرين في إبرام صفقات قوية.

ورغم أرقام رونالدو مع العالمي ونجحه في تسجيل 91 هدفاً في 95 مباراة، فإن لقب الدوري ما زال بعيداً عن النصر، خاصة بعد تراجع النتائج في يناير واتساع الفارق إلى سبع نقاط خلف الهلال، ما زاد الضغوط داخل الفريق حول حاجة النادي لتدعيم صفوفه.

وفي تطور جديد، ذكرت صحيفة الرياضية أن المدرب البرتغالي خورخي جيسوس قرر استبعاد رونالدو من قائمة النصر لمواجهة اتحاد جدة المقرر إقامتها غداً الجمعة ضمن الجولة الـ21، دون الكشف عن سبب واضح.

وأشارت التقارير إلى أن غياب رونالدو يرتبط بعدم رضاه عن انتقال كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال في الشتاء، معتبراً أن الزعيم حصل على دعم أكبر من منافسيه.

وكان رونالدو شارك في تدريبات النصر وأعلن جاهزيته قبل أن يتم استبعاده، ليغيب للمباراة الثانية على التوالي بعد غيابه عن مواجهة الرياض الأخيرة، التي حسمها النصر بهدف دون رد.

ويحتل النصر وصافة الدوري برصيد 46 نقطة خلف الهلال المتصدر بفارق نقطة واحدة، بينما يأتي الاتحاد في المركز السادس بـ34 نقطة.

