ترامب يعلن تأييده الكامل لرئيسة الوزراء اليابانية قبل الانتخابات التشريعية

كتب : مصراوي

10:21 م 05/02/2026

ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييده الكامل لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي قبل الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل في اليابان، لافتًا إلى أنهما سيلتقيان في 19 مارس المقبل بالبيت الأبيض.

وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال، اليوم الخميس، إن تاكايتشي تستحق تقديرا كبيرا لما تقوم به هي وائتلافها من عمل.

وأضاف الرئيس الأمريكي:"لذلك، وبصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، يشرفني أن أُعلن تأييدي الكامل لها ولما يُمثله ائتلافها الموقر".

وأشار ترامب إلى أن اليابان تجري انتخابات تشريعية بالغة الأهمية يوم الأحد 8 فبراير 2026، حيث تُعد نتائج هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل اليابان، مؤكدًا أن تاكايتشي أثبتت أنها قائدة قوية وحكيمة، ومُحبة لوطنها.

وتابع ترامب:"نتطلع إلى الترحيب بـ"تاكايتشي" في البيت الأبيض في التاسع عشر من مارس. خلال زيارتي لليابان، انبهرتُ أنا وجميع ممثلي بها للغاية. فبالإضافة إلى الأمن القومي، عملت الولايات المتحدة واليابان معا بشكل وثيق على إبرام اتفاقية تجارية هامة للغاية، تعود بالنفع الكبير على كلا البلدين".

وأكد ترامب أن تاكايتشي تستحق تقديرا كبيرا لما تقوم به هي وائتلافها"، مضيفا أن "تاكايتشي لن تخذل الشعب الياباني. أتمنى لكم التوفيق في انتخاباتكم المهمة يوم الأحد".

تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري
ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي والعوضي ويارا السكري.. قصص حب النجوم في رمضان
كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟
المحكمة تصدر حكمها في قضية محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قالت؟
مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"

