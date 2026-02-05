إعلان

الحوثي: الشعب الفلسطيني يعاني بشكل يومي من الاعتداءات الإسرائيلية

كتب : مصراوي

08:32 م 05/02/2026

عبد الملك الحوثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال زعيم حركة أنصار الله الحوثية عبد الملك الحوثي، إن الشعب الفلسطيني يعاني بشكل يومي من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بالرغم من الاتفاقيات التي ينكثها العدو كل ساعة.

وأوضح الحوثي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن كل أشكال الاضطهاد والظلم والتعذيب للشعب الفلسطيني مستمرة كما يحدث في الضفة الغربية رغم سعي السلطة نحو تحقيق السلام.

وأشار الحوثي، إلى أن الحصار والتضييق وكل أشكال المعاناة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني ولا سيما مع المنخفضات الجوية والأمطار.

وأشار إلى أن الخروج المليوني لشعب اليمن يؤكد ثباته على موقفه المناصر للشعب الفلسطيني، وموقفه الثابت في التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ومع لبنان، وغيرها من بلدان أمتنا الإسلامية.

ونوه إلى أن الخروج المليوني سيدعو جميع شعوب الأمة إلى الوعي بالأهداف الحقيقية للأعداء والمسؤولية الدينية والإنسانية في التصدي لطغيانهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحوثية عبد الملك الحوثي فلسطين تصريحات إعلامية أجندة الفصل الدراسي الثاني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري
أخبار مصر

تمهيدًا لعرضه على الرئيس.. "مدبولي" يتسلم تقرير تطوير الإعلام المصري
بعد نقله دار إقامة كبار الفنانين.. تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
زووم

بعد نقله دار إقامة كبار الفنانين.. تطورات الحالة الصحية لـ محيي إسماعيل
لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
مصراوي ستوري

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
حريق مرعب داخل مصنع بأكتوبر.. الدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزاني مياه
حوادث وقضايا

حريق مرعب داخل مصنع بأكتوبر.. الدفع بـ10 سيارات إطفاء وخزاني مياه
مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"
رياضة عربية وعالمية

مدرب صن داونز: "المسؤولون في جنوب أفريقيا يزورون الحكام ليلا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت