الحوثي: الشعب الفلسطيني يعاني بشكل يومي من الاعتداءات الإسرائيلية

وكالات

قال زعيم حركة أنصار الله الحوثية عبد الملك الحوثي، إن الشعب الفلسطيني يعاني بشكل يومي من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بالرغم من الاتفاقيات التي ينكثها العدو كل ساعة.

وأوضح الحوثي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن كل أشكال الاضطهاد والظلم والتعذيب للشعب الفلسطيني مستمرة كما يحدث في الضفة الغربية رغم سعي السلطة نحو تحقيق السلام.

وأشار الحوثي، إلى أن الحصار والتضييق وكل أشكال المعاناة مستمرة بحق الشعب الفلسطيني ولا سيما مع المنخفضات الجوية والأمطار.

وأشار إلى أن الخروج المليوني لشعب اليمن يؤكد ثباته على موقفه المناصر للشعب الفلسطيني، وموقفه الثابت في التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران، ومع لبنان، وغيرها من بلدان أمتنا الإسلامية.

ونوه إلى أن الخروج المليوني سيدعو جميع شعوب الأمة إلى الوعي بالأهداف الحقيقية للأعداء والمسؤولية الدينية والإنسانية في التصدي لطغيانهم.