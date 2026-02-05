إعلان

ويتكوف: أمريكا وروسيا اتفقتا على إجراء حوار عسكري

كتب : عبدالله محمود

08:30 م 05/02/2026

أمريكا وروسيا

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على إجراء حوار عسكري بينهما بقيادة، الجنرال أليكسوس غرينكويتش، قائد القيادة الأوروبية الأمريكية.

وأكد ويتكوف، في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الخميس، أنه تم التوافق على مواصلة المناقشات الثلاثية بشأن أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وأوضح ويتكوف، أن المناقشات بشأن أوكرانيا كانت بناءة وركزت على كيفية تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.

وأشار إلى أن المحادثات التي عقدت يومي 4 و5 فبراير الجاري ركزت على تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا.

أضاف ويتكوف، أن النقاش شمل آليات وقف إطلاق النار ومراقبة توقف العمليات العسكرية.

روسيا أمريكا ستيف ويتكوف حوار عسكري بين روسيا وأمريكا القيادة الأوروبية الأمريكية

