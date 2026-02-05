إعلان

"كان فشلًا استخباراتيًا".. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة بشأن طوفان الأقصى

كتب - أسامة النساج:

08:38 م 05/02/2026

نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقلت قناة 12 العبرية، اعترافات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن هجوم 7 أكتوبر 2023، حدث بسبب فشلًا استخباراتيًا فادحًا لكنه ليس خيانة.

عرض نتنياهو، خلال اجتماع أمني سري بالكنيست، اليوم الخميس، محاضر اجتماعات تعود إلى 10 سنوات ليؤكد أنه لم يسبق طوفان الأقصي أي إنذار بالهجوم.

وأشارت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو استشهد بتصريحات لرؤساء وزراء إسرائيل السابقون، نفتالي بينيت، وغادي آيزنكوت، ورئيس الشاباك السابق، رونين بار، لدعم موقفه.

واستمرت الجلسة نحو 5 ساعات وشهدت توترًا دفع نوابًا معارضين لمغادرته احتجاجًا على تصريحات نتنياهو، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وانسحب حزب "يش عتيد" من الجلسة، ووصف الاجتماع بـ"المهزلة الإعلامية" والتهرب من التحقيق في هجوم 7 أكتوبر.

واتهم الحزب نتنياهو بمحاولة تزييف الوقائع وتوجيه الرأي العام بنقاط حوار معدة مسبقا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الكنيسة تصريحات نتنياهو طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طلعوه من قبره بعد 289 يومًا.. جثة قتيل البداري تفضح مؤامرة الزوجة والشقيق
أخبار المحافظات

طلعوه من قبره بعد 289 يومًا.. جثة قتيل البداري تفضح مؤامرة الزوجة والشقيق
أول تعليق من الدبيبة عن اغتيال سيف القذافي.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من الدبيبة عن اغتيال سيف القذافي.. ماذا قال؟

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
مصراوي ستوري

لاعبة سيدات الأهلي تتعرض لحادث مروع على الدائري (صورة)
"من الجيم للملعب".. محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري (صور)
رياضة عربية وعالمية

"من الجيم للملعب".. محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري (صور)

كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟
شئون عربية و دولية

كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت