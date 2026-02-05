"كان فشلًا استخباراتيًا".. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة بشأن طوفان الأقصى

نقلت قناة 12 العبرية، اعترافات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن هجوم 7 أكتوبر 2023، حدث بسبب فشلًا استخباراتيًا فادحًا لكنه ليس خيانة.

عرض نتنياهو، خلال اجتماع أمني سري بالكنيست، اليوم الخميس، محاضر اجتماعات تعود إلى 10 سنوات ليؤكد أنه لم يسبق طوفان الأقصي أي إنذار بالهجوم.

وأشارت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن نتنياهو استشهد بتصريحات لرؤساء وزراء إسرائيل السابقون، نفتالي بينيت، وغادي آيزنكوت، ورئيس الشاباك السابق، رونين بار، لدعم موقفه.

واستمرت الجلسة نحو 5 ساعات وشهدت توترًا دفع نوابًا معارضين لمغادرته احتجاجًا على تصريحات نتنياهو، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وانسحب حزب "يش عتيد" من الجلسة، ووصف الاجتماع بـ"المهزلة الإعلامية" والتهرب من التحقيق في هجوم 7 أكتوبر.

واتهم الحزب نتنياهو بمحاولة تزييف الوقائع وتوجيه الرأي العام بنقاط حوار معدة مسبقا.