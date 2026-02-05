مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

بسبب بنزيما.. محمد صلاح يعود لطاولة اهتمام الدوري السعودي

كتب : محمد عبد الهادي

05:00 ص 05/02/2026
    محمد صلاح وزوجته (6)
    محمد صلاح وزوجته (8)
    محمد صلاح وزوجته (14)
    محمد صلاح
    محمد صلاح وزوجته (10)
    محمد صلاح وزوجته (7)
    محمد صلاح من مران ليفربول
    محمد صلاح في مران ليفربول1
    محمد صلاح وزوجته (2)
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح وزوجته (11)
    محمد صلاح وزوجته (15)
    محمد صلاح
    محمد صلاح وزوجته (13)
    محمد صلاح وزوجته (9)
    محمد صلاح وزوجته (3)
    محمد صلاح وزوجته (5)

لا يزال ملف انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي محط اهتمام العديد من الأندية في السنوات الأخيرة.

وفي ظل الأنباء التي تربط اسم النجم المصري بالرحيل عن صفوف ليفربول، بدأت الأندية السعودية التركيز على ضمه ومتابعة موقفه مع النادي الإنجليزي.

وأوضحت صحيفة أبولا البرتغالية أن نادي الاتحاد، بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو، يركز على التعاقد مع صلاح من أجل "تعويض أثر" رحيل كريم بنزيما عن الفريق.

وأشارت الصحيفة أن محمد صلاح يُعتبر هدفًا رئيسيًا لنادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إقرأ أيضًا:
فيديو هدفي عمرو مرموش في مرمى نيوكاسل بكأس كاراباو

بعد ثنائية الدباغ.. ترتيب هدافي الدوري المصري 2026/25

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الدوري السعودي الاتحاد السعودي

