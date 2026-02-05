مباريات الأمس
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

"كنت محظوظًا".. أول تعليق من عمر مرموش بعد ثنائيته أمام نيوكاسل

كتب : محمد عبد الهادي

01:12 ص 05/02/2026
  عرض 11 صورة
نجح الدولي المصري عمر مرموش في قيادة فريقه مانشستر سيتي للتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد تخطي نيوكاسل يونايتد والفوز بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

وقال مرموش الذي سجل ثنائية في شباك نيوكاسل مساء الأربعاء، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد أظهرنا عقلية رائعة، كنا متماسكين كفريق منذ الدقيقة الأولى، وكان تركيزنا كاملًا على المهمة، ونحن سعداء جدًا ببلوغ النهائي".

وأضاف حول أهدافه في اللقاء: "في الهدف الأول كنت محظوظًا جدًا، ولمستي لم تكن الأفضل لكن الكرة دخلت الشباك، أحاول دائمًا الركض والتواجد في المكان المناسب، وأنا سعيد جدًا بتسجيل هدفين".

وأشار مرموش: "كنت أتمنى تسجيل هاتريك، لكنني سعيد جدًا بهذين الهدفين، وآمل أن نتمكن من الفوز في النهائي".

وتابع: "مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم، ونحن هنا للفوز بالألقاب، نبذل قصارى جهدنا كل يوم للوصول إلى النهائيات وتحقيق البطولات".

واختتم مرموش حديثه قائلاً: "آمل أن نتمكن من تحقيق اللقب من أجل جميع اللاعبين الجدد، وكذلك اللاعبين الذين كانوا هنا من قبل، لأن كل لقب مهم ويستحق الاحتفال".

