"كنت محظوظًا".. أول تعليق من عمر مرموش بعد ثنائيته أمام نيوكاسل

نجح الدولي المصري عمر مرموش في قيادة فريقه مانشستر سيتي للتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد تخطي نيوكاسل يونايتد والفوز بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

وقال مرموش الذي سجل ثنائية في شباك نيوكاسل مساء الأربعاء، في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "لقد أظهرنا عقلية رائعة، كنا متماسكين كفريق منذ الدقيقة الأولى، وكان تركيزنا كاملًا على المهمة، ونحن سعداء جدًا ببلوغ النهائي".

وأضاف حول أهدافه في اللقاء: "في الهدف الأول كنت محظوظًا جدًا، ولمستي لم تكن الأفضل لكن الكرة دخلت الشباك، أحاول دائمًا الركض والتواجد في المكان المناسب، وأنا سعيد جدًا بتسجيل هدفين".

وأشار مرموش: "كنت أتمنى تسجيل هاتريك، لكنني سعيد جدًا بهذين الهدفين، وآمل أن نتمكن من الفوز في النهائي".

وتابع: "مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية في العالم، ونحن هنا للفوز بالألقاب، نبذل قصارى جهدنا كل يوم للوصول إلى النهائيات وتحقيق البطولات".

واختتم مرموش حديثه قائلاً: "آمل أن نتمكن من تحقيق اللقب من أجل جميع اللاعبين الجدد، وكذلك اللاعبين الذين كانوا هنا من قبل، لأن كل لقب مهم ويستحق الاحتفال".

