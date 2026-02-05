مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس الكاراباو بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد
نجح مانشستر سيتي في الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الكاراباو.
وسجل أهداف مانشستر يونايتد كلا من: عمر مرموش في الدقيقة 7 و 29، تيجاني ريندرز في الدقيقة 32.
وأحرز هدف نيوكاسل يونايتد الوحيد في المباراة اللاعب أنتوني إيلانجا في الدقيقة 62 في عمر المباراة.
وبهذا الفوز صعد مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الكاراباو ليلاقي نظيره أرسنال الذي حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على تشيلسي في نصف نهائي البطولة.