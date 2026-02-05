مباريات الأمس
مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس الكاراباو بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد

كتب - محمد عبد السلام:

02:00 ص 05/02/2026
    خلال مباارة مانشستر سيتي ونيوكاسل (4)
    خلال مباارة مانشستر سيتي ونيوكاسل (1)
    خلال مباارة مانشستر سيتي ونيوكاسل (2)

نجح مانشستر سيتي في الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الكاراباو.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد كلا من: عمر مرموش في الدقيقة 7 و 29، تيجاني ريندرز في الدقيقة 32.

وأحرز هدف نيوكاسل يونايتد الوحيد في المباراة اللاعب أنتوني إيلانجا في الدقيقة 62 في عمر المباراة.

وبهذا الفوز صعد مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الكاراباو ليلاقي نظيره أرسنال الذي حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على تشيلسي في نصف نهائي البطولة.

