ملخص مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس كاراباو
كتب : محمد عبد الهادي
حسم فريق مانشستر سيتي تأهله رسميًا لنهائي كأس كاراباو، بعد فوزه الكبير مساء الأربعاء، على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1.
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل
حارس المرمى: جيمس ترافورد
الدفاع: ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، ناثان آكي، ريان آيت نوري
خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني ريندرز، نيكو أوريلي
الهجوم: أنطوان سيمنيو، فيل فودين، عمر مرموش
البدلاء:جيانلويجي دوناروما، روبين دياز، إيرلينج هالاند، ريان شرقي، رودري، سفير نيبان، ماك أيدو، أليني، لويس
تفاصيل مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل
الدقيقة 1: انطلاق المباراة
الدقيقة 7: عمر مرموش يسجل الهدف الأول لمانشتر سيتي
الدقيقة 12:فرصة هدف للسيتي بعد تمريرة ويقابلها ريندرز بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها الحارس
الدقيقة 19: تسديدة قوية من عمر مرموش خارج منطقة الجزاء الدفاع يتصدى
الدقيقة 22: خطيرة لنيوكاسل بعد تسديدة قوية من أنتوني جوردون داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس
الدقيقه29: مرموش يسجل الهدف الثاني لمانشستر
الدقيقة 33: ريندرز يسجل الثالث للسيتي
الدقيقة 42: فرصة هدف للسيتي بعد تسديدة قوية من نيكو جونزاليس على حدود منطقة الجزاء وانقاذ من حارس نيوكاسل
الدقيقة 45: الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع
الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني
الدقيقة 48: فرصة لنيوكاسل بعد تمريرة ويقابلها يوان ويسا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمى
الدقيقة 63: إيلانجا يسجل لنيوكاسل الهدف الأول بعدما سدد كرة قوية سكنت شباك مانشستر سيتي
الدقيقة 68: هارفي بارنز يسجل هدف لصالح نيوكاسل ولكنه يلغي بداعي التسلل.
الدقيقة 70: هدف ضائع لنيوكاسل بعد تمريرة خطيرة ويقابلها أنتوني إيلانجا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار القائم
الدقيقة 82: خطيرة لمانشستر سيتي بعد تمريرة طولية ويقابلها هالاند بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء وانقاذ من الحارس.
الدقيقة 90+1: نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي علي نيوكاسل بنتيجة 3-1.
بهذه النتيجة مانشستر سيتي يتأهل إلى نهائي كأس كاراباو بعد الفوز على نيوكاسل بثلاثية مقابل هدف ليلاقي آرسنال في المباراة النهائية يوم 22 مارس القادم.