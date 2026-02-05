حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 5-2-2026 على مدن ومحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الخميس، ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من الصحراء الغربية والسلوم ومطروح، وسحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.

كما يشهد الطقس نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبري والوجه البحري على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 18 والعظمى 24 درجة.

​- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

​- 6 أكتوبر الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 23 درجة.

​- دمياط الصغرى 17 والعظمى 23 درجة.

- بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 23 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- العلمين الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- مطروح الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

- السويس الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

​- العريش الصغرى 15 والعظمى 23 درجة.

- رفح الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.

- الطور الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

- طابا الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 24 درجة.

- الغردقة الصغرى 18 والعظمى 25 درجة.

- مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- الفيوم الصغرى 11 والعظمى 25 درجة.

​

- بني سويف الصغرى 11 والعظمى 25 درجة.

المنيا الصغرى 11 والعظمى 25 درجة.

- أسيوط الصغرى 10 والعظمى 26 درجة.

​

- سوهاج الصغرى 10 والعظمى 26 درجة.

​

- قنا الصغرى 12 والعظمى 25 درجة.

​

- الأقصر الصغرى 13 والعظمى 26 درجة.

​

- أسوان الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

​

- الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 26 درجة.