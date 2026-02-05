مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

الدوري المصري وكأس إسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

04:00 ص 05/02/2026

نتائج مباريات اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الخميس الموافق 5 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ريال بيتيس أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، ومباراة أتالانتا ويوفنتوس في كأس إيطاليا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس

حرس الحدود ضد فاركو - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

وادي دجلة ضد المقاولون العرب - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

الفيحاء ضد النجمة - 5:20 مساء - ثمانية

الأخدود ضد الهلال - 7:30 مساء - ثمانية

الأهلي ضد الحزم - 7:30 مساء - ثمانية

موعد مباراة كأس ملك إسبانيا

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة كأس إيطاليا

أتالانتا ضد يوفنتوس - 10:00 مساء - منصة شاهد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباريات اليوم جدول مباريات اليوم مباريات اليوم الخميس مواعيد مباريات اليوم الخميس مباريات الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البيت الأبيض: المحادثات الأمريكية الإيرانية ستُعقد الجمعة في عمان
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: المحادثات الأمريكية الإيرانية ستُعقد الجمعة في عمان
تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
علاقات

تجلب الخلافات.. خبيرة طاقة تحذر من ترك الأحذية أمام باب المنزل
"أنيقة" زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

"أنيقة" زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع أسامة
رياضة محلية

رئيس نادي البنك الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز للتعاقد مع أسامة
برلماني يتقدم بطلب إحاطة لخفض أعمار الوزراء بالحكومة المتوقع تشكيلها
أخبار مصر

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لخفض أعمار الوزراء بالحكومة المتوقع تشكيلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان