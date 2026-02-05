كتب - محمد عبد السلام:

تقام اليوم الخميس الموافق 5 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ريال بيتيس أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، ومباراة أتالانتا ويوفنتوس في كأس إيطاليا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس

حرس الحدود ضد فاركو - 5:00 مساء - أون تايم سبورت 1

وادي دجلة ضد المقاولون العرب - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 2

سيراميكا كليوباترا ضد غزل المحلة - 8:00 مساء - أون تايم سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الخميس

الفيحاء ضد النجمة - 5:20 مساء - ثمانية

الأخدود ضد الهلال - 7:30 مساء - ثمانية

الأهلي ضد الحزم - 7:30 مساء - ثمانية

موعد مباراة كأس ملك إسبانيا

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة كأس إيطاليا

أتالانتا ضد يوفنتوس - 10:00 مساء - منصة شاهد