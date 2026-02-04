ناد عربي يقتحم سباق التعاقد مع رونالدو بعد أزمته مع النصر

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، محط اهتمام 5 أندية، مع تفاقم أزمته مع ناديه، واعتراضه على طريقة دعم صندوق الاستثمارات العامة، لصفقات العالمي.

وكشف موقع "Who Scored" المتخصص في الإحصائيات، رغبة 5 أندية في ضم كريستيانو رونالدو، بينها ناد عربي.

ريال مدريد

أشار الموقع إلى أن عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، بمثابة حلمٍ للكثير من المشجعين، لكن في حال العودة ستكون قصيرة أكثر من كونها مشروعًا لإعادة بناء الفريق على المدى الطويل.

لوس أنجلوس جالاكسي

قد يزامل كريستيانو رونالدو، غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، إذ أصبح الدوري الأمريكي للمحترفين وجهةً جذابةً بشكلٍ متزايدٍ للنجوم العالميين، ولا يزال نادي لوس أنجلوس جالاكسي أحد أبرز أندية الدوري وأكثرها نجاحًا، ويقد ينتقل إليه البرتغالي.

باريس سان جيرمان

ذكر الموقع أن باريس سان جيرمان لم يتردد في السعي وراء ألمع نجوم كرة القدم العالمية، وضم رونالدو إلى باريس لن يجذب اهتمامًا عالميًا هائلًا فحسب، بل سيضيف أيضًا خبرة لا تُقدر بثمن إلى فريق شاب متوج بدوري أبطال أوروبا.

سبورتينج لشبونة

رجح الموقع إمكانية عودة رونالدو إلى سبورتنج لشبونة، حيث بدأ مسيرته الاحترافية، وأشار إلى أن هذه العودة ستمكنه من رد الجميل للنادي الذي صقل موهبته.

الوداد الدار البيضاء

ذكر الموقع أن اهتمام الوداد البيضاوي المغربي برونالدو الأكثر إثارة للدهشة، لكنه اكتسب اهتمامًا كوجهة محتملة.

في العام الماضي، أفادت وسائل إعلام إسبانية أن نادي الوداد البيضاوي استفسر عن نجم ريال مدريد السابق وسط حالة عدم اليقين التي تكتنف مستقبل رونالدو.