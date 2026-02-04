مباريات الأمس
"الشعور بالعجز".. مهاجم منتخب السودان يكشف لمصراوي اللحظة الأصعب في مسيرته

كتب : هند عواد

03:35 م 04/02/2026
كشف جون مانو، مهاجم منتخب السودان ونادي الأخضر الليبي، اللحظة الأصعب في مسيرته الكروية، خاصة مع ما تعانيه بلاده.

واندلعت الحرب في السودان، في أبريل 2023، إثر صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ووصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

وقال جون مانو، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أصعب لحظة كانت الشعور بالعجز والخوف على أهلي وأصحابي، إنك تكون لاعب كرة لكن في نفس الوقت إنسان قلقان على بلده، إحساس صعب جدًا".

واختتم: "الغربة والبعد عن الأهل، خصوصًا في أوقات محتاج تكون جنبهم. الاحتراف مش بس شهرة، هو تضحية كبيرة".

"مخدش فرصته".. محترف جديد يعود لتدريبات الزمالك بعد الاستغناء عنه

بقرار اتحاد الكرة.. تطورات جديد بشأن أزمة الزمالك وزيزو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جون مانو منتخب السودان مهاجم السودان

