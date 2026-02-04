مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

دوري الدرجة الرابعة. . موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة "الرديف"

كتب : هند عواد

03:36 م 04/02/2026 تعديل في 04:13 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (2)
  • عرض 3 صورة
    حمزة عبد الكريم في أول مران له مع برشلونة (3)

خاض الثنائي الوافد حديثا لفريق الرديف لنادي برشلونة الإسباني، الهولندي جوفينسلي أونشتاين والمصري حمزة عبد الكريم أول مران لهما مع الفريق.

وأعلن فريق الرديف بنادي برشلونة، استعارة حمزة عبد الكريم من الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي مع بند أحقية الشراء، وضم الهولندي جوفينسلي أونشتاين من جينك البلجيكي.

وتابع حمزة عبد الكريم وأونشتاين، مباراة رديف برشلونة السابقة ضد تيراسا، ويحق لهما المشاركة من المباراة المقبلة.

ويستعد فريق رديف برشلونة لمواجهة بارباسترا، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ22 من دوري الدرجة الرابعة في إسبانيا.

موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مباراة حمزة عبد الكريم مع برشلونة فريق الرديف لنادي برشلونة الإسباني

