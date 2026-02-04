اسم كريستيانو رونالدو يظهر في ملفات إبستين.. ما القصة؟

خاض الثنائي الوافد حديثا لفريق الرديف لنادي برشلونة الإسباني، الهولندي جوفينسلي أونشتاين والمصري حمزة عبد الكريم أول مران لهما مع الفريق.

وأعلن فريق الرديف بنادي برشلونة، استعارة حمزة عبد الكريم من الأهلي، حتى نهاية الموسم الحالي مع بند أحقية الشراء، وضم الهولندي جوفينسلي أونشتاين من جينك البلجيكي.

وتابع حمزة عبد الكريم وأونشتاين، مباراة رديف برشلونة السابقة ضد تيراسا، ويحق لهما المشاركة من المباراة المقبلة.

ويستعد فريق رديف برشلونة لمواجهة بارباسترا، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ22 من دوري الدرجة الرابعة في إسبانيا.

