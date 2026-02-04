بعد يوم من رحيله عن الاتحاد.. بنزيما: الهلال هو ريال مدريد آسيا

أعرب الفرنسي كريم بنزيما، المنضم حديثًا إلى صفوف نادي الهلال السعودي، عن سعادته الكبيرة بخوض تجربة جديدة مع الزعيم، مشبهًا الهلال بناديه السابق ريال مدريد الإسباني، من حيث التاريخ والعقلية والبطولات.

وقال بنزيما، في تصريحات إعلامية عقب مشاركته في أول مران له بالقميص الأزرق: «سبق أن واجهت الهلال عندما كنت لاعبًا في ريال مدريد، ولم تكن مواجهة سهلة على الإطلاق، كانت مباراة قوية ولدي ذكريات جيدة عنها، واليوم أنا سعيد للغاية لأنني أصبحت لاعبًا في نادي الهلال».

وأضاف: «كنت أحب هذا الفريق منذ زمن، وكل شيء يسير بشكل رائع، الجماهير مميزة، والفريق يقدم كرة جيدة، ويضم لاعبين أصحاب جودة عالية، إلى جانب عقلية احترافية ومنهجية عمل قوية».

وأكد بنزيما شعوره بالفخر بعد انضمامه للهلال، قائلًا: «أشعر بإحساس رائع، أنا سعيد جدًا بعد أول حصة تدريبية لي مع الفريق والمدرب، وفخور بكوني جزءًا من هذا النادي الكبير، الهلال فريق عظيم وله تاريخ حافل بالبطولات، وهو يشبه ريال مدريد هنا في آسيا».

وكشف النجم الفرنسي عن طموحاته مع الهلال، موضحًا: «رسالتي واضحة، أنتم تعرفون عقليتي، لدي طموح كبير، وسأعمل بجد وسأقدم كل ما لدي داخل الملعب لمساعدة الفريق. الهدف بالنسبة لي هو الفوز بالألقاب، ومع هذا الفريق والجماهير الرائعة، وبالعمل الجماعي، سنحقق ذلك بإذن الله».

وكان نادي الهلال قد أعلن رسميًا، أمس الثلاثاء، التعاقد مع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، قادمًا من نادي الاتحاد السعودي، بعقد يمتد لمدة عام ونصف العام.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي حاليًا، بفارق نقطة واحدة عن نادي النصر، فيما شارك بنزيما في 64 مباراة بالدوري السعودي، سجل خلالها 38 هدفًا، من بينها 8 أهداف في 14 مباراة خلال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراته المقبلة يوم الخميس أمام فريق الأخدود، صاحب المركز قبل الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي.