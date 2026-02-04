مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

جميع المباريات

رئيس تركيا يحسم انتقال كانتي إلى فنربخشة.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

10:43 ص 04/02/2026
وجه نادي فنربخشة التركي، الشكر إلى رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، لدعمه في إتمام صفقة الفرنسي نجولو كانتي من اتحاد جدة السعودي.

وأعلن فنربخشة التعاقد مع نجولو كانتي من الاتحاد السعودي، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "بعض القصص تستغرق وقتا، لكنها لا تنتهي أبدا، مرحبا بك في فنربخشة يا نجولو كانتي".

وقال فنربخشة في بيان رسمي: "نجح نادينا في إتمام عملية انتقال أحد أبرز الأسماء في كرة القدم العالمية، نجولو كانتي، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، على دعمه الكبير الذي أسهم في إنجاز هذه العملية بشكل إيجابي، بما يخدم تطور نادي فنربخشة وكرة القدم التركية، وذلك باسمي وباسم نادينا".

وأضاف: "ويجب أن يُعلم أن إيمان جماهير فنربخشة العظيمة بناديها طوال هذه العملية، ودعمها القوي، والثقة التي منحتنا إياها وشعرنا بها إلى جانبنا، كانت أكبر مصدر للدافع والقوة بالنسبة لنا. والآن حان وقت نقل هذه القوة إلى أرض الملعب، والوقوف إلى جانب فريقنا. سنؤمن معًا، سنقاتل معًا، وسننجح معًا. رئيس نادي فنربخشة الرياضي، سعد الدين ساران".

وكانت صفقة انتقال كانتي إلى فنربشخة، قريبة من الفشل، بسبب أخطاء إجرائية من اتحاد جدة في نظام تسجيل الانتقالات، حسبما ذكر فنربخشة في بيان رسمي.

