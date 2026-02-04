بيب جوارديولا مدربًا شرفيًا لفريق غزة الإرادة لكرة القدم لذوي البتر

كرم فريق غزة الإرادة لكرة القدم لذوي البتر، الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

وظهر لاعبو الفريق، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لشبكة "قدس الإخبارية" على منصة "إكس"، وهم يحملون صورة جوارديولا، وقال قائدهم: "جوارديولا مدربًا شرفيًا لفريق غزة الإرادة، نوجه رسالة شكر للمدرب العالمي والقدير على مواقفه الإنسانية، ووقوفه بجانب الشعب الفلسطيني عامة وغزة خاصة".

فريق غزة الإرادة لكرة القدم لذوي البتر يوجهون رسالة شكر للمدرب الرياضي بيب غوارديولا لدعمه الدائم ومواقفه الشجاعة مع فلسطين وغزة خاصة. pic.twitter.com/4R4zHJljVr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 2, 2026

وكان بيب جوارديولا قد ندّد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، خلال حفل ثقافي لدعم فلسطين، وظهر مرتديًا "الكوفية الفلسطينية"، وقال: "عندما أرى طفلًا خلال العامين الأخيرين في الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أو على التلفاز، وهو يصوّر نفسه متوسلًا ويسأل: أين أمه التي دُفنت تحت الأنقاض وهو لا يعلم ذلك بعد؟ أشعر أننا تركناهم وحدهم، متروكين، مهملين".

اقرأ أيضًا:

"مخدش فرصته".. محترف جديد يعود لتدريبات الزمالك بعد الاستغناء عنه



بقرار اتحاد الكرة.. تطورات جديد بشأن أزمة الزمالك وزيزو



