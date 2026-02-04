مباريات الأمس
إعلان

بيب جوارديولا مدربًا شرفيًا لفريق غزة الإرادة لكرة القدم لذوي البتر (فيديو)

كتب : هند عواد

11:32 ص 04/02/2026
    بيب جوارديولا مدربًا شرفيًا لفريق غزة الإرادة لكرة القدم لذوي البتر
كرم فريق غزة الإرادة لكرة القدم لذوي البتر، الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية.

وظهر لاعبو الفريق، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لشبكة "قدس الإخبارية" على منصة "إكس"، وهم يحملون صورة جوارديولا، وقال قائدهم: "جوارديولا مدربًا شرفيًا لفريق غزة الإرادة، نوجه رسالة شكر للمدرب العالمي والقدير على مواقفه الإنسانية، ووقوفه بجانب الشعب الفلسطيني عامة وغزة خاصة".

وكان بيب جوارديولا قد ندّد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، خلال حفل ثقافي لدعم فلسطين، وظهر مرتديًا "الكوفية الفلسطينية"، وقال: "عندما أرى طفلًا خلال العامين الأخيرين في الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أو على التلفاز، وهو يصوّر نفسه متوسلًا ويسأل: أين أمه التي دُفنت تحت الأنقاض وهو لا يعلم ذلك بعد؟ أشعر أننا تركناهم وحدهم، متروكين، مهملين".

جوارديولا بيب جوارديولا فريق غزة الإرادة لكرة القدم لذوي البتر

