إسبانيا تخطط لحظر وصول المراهقين إلى مواقع "العالم المتوحش"

وكالات

أعلنت إسبانيا، أنها ستحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، مع إلزام المنصات باستخدام أدوات صارمة للتحقق من العمر، لتنضم بذلك إلى أستراليا وفرنسا والدنمارك في خطوات للحد من تأثير المنصات الرقمية على الأطفال، بحسب ما ذكرته شبكة "CNN" الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: "أطفالنا يتعرضون لمساحة لم يكن من المفترض أن يخوضوا غمارها بمفردهم، مساحة مليئة بالإدمان والإساءة والإباحية والتلاعب والعنف، ونحن لن نقبل بذلك بعد الآن، وسنحميهم من هذا العالم الرقمي المتوحش".

وفي كلمته أمام قمة الحكومات العالمية في دبي، قال سانشيز إن حكومته ستقدم أيضا قوانين جديدة لمحاسبة المسؤولين التنفيذيين في وسائل التواصل الاجتماعي جنائيا لعدم إزالة المحتوى غير القانوني أو الذي يحض على الكراهية.

وبحسب ما ذكرته "CNN"، ستبدأ عملية إقرار التشريعات الأسبوع المقبل. وأوضح سانشيز أن من بين التدابير المقترحة الأخرى تطوير "بصمة الكراهية والاستقطاب"، وهو نظام لتتبع وقياس كيفية تغذية المنصات الرقمية للانقسام وتضخيم الكراهية.

وفي ديسمبر، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تطبق حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاما، مما يمنع الوصول إلى 10 منصات، بما في ذلك فيسبوك، وتيك توك، وإنستجرام، وسناب شات، وإكس.

وتدرس بريطانيا خطوة مماثلة، بينما أعلنت فرنسا والدنمارك مؤخرا عن خطط لمنع من هم دون سن 15 عاما من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يناير الماضي، إنه يريد تسريع الإجراءات القانونية لضمان تطبيق الحظر قبل بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر.