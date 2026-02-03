مبعوث ترامب للشرق الأوسط يصل إلى إسرائيل

مصراوي

وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، تمهيدًا للقاء مرتقب مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتأتي الزيارة في ظل مساعي واشنطن لفتح قنوات حوار مع إيران. ويُذكر أن التطورات الأخيرة لم تكن مفاجئة، إذ أفادت تقديرات في إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي بأن توجيه ضربة أميركية لإيران لم يعد أمرًا محسومًا.

وكان قد جرى أمس الإبلاغ عن أن ويتكوف سيستمع مباشرة من نتنياهو، ورئيس أركان الجيش إيال زمير، ورئيس جهاز الموساد دادي برنيج، إلى الخطوط الحمراء الإسرائيلية.

وتتمثل المخاوف الأساسية في تل أبيب في التوصل إلى اتفاق لا يتناول برنامج الصواريخ الإيراني ولا أذرع طهران المسلحة المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يلتقي أيضًا ويتكوف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على الأرجح يوم الجمعة في إسطنبول بتركيا. وقد أكد مصدر إيراني لوكالة رويترز هذه التفاصيل.

ووفقًا لتقرير في صحيفة "فايننشال تايمز"، ستركّز المحادثات في تركيا على الملف النووي، دون التطرق إلى قضايا أخرى مثل الصواريخ الباليستية.