رئيس الوزراء يتابع تنفيذ إجراءات تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ إجراءات تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد جابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للمرافق، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش حزمة من الإجراءات التي تُسهم في تطوير وتعظيم الاستفادة من أصول مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتعظيم الموارد المالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن إجراءات تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي اشتملت كذلك على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة القابضة والشركات التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي بنطاق محافظات الجمهورية ذات المواقع الجغرافية المتميزة، من خلال عقد شراكات بشأنها مع القطاع الخاص، حيث يوجد عدد من الفرص الاستثمارية المهمة في هذا الصدد.

وتابع أنه، في هذا السياق، تم استعراض بعض الأراضي المتميزة التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في عدد من المحافظات، وإمكانية استغلالها في إقامة فنادق سياحية، أو إنشاء وحدات إدارية وتجارية، أو تنفيذ أنشطة صناعية وزراعية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن بعض المستثمرين أبدوا رغبتهم في استغلال الأراضي التي يمكن استخدامها في إقامة منشآت فندقية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم أيضًا خلال الاجتماع مناقشة إمكانية استغلال أسوار محطات مياه الشرب ذات المواقع الجغرافية المتميزة بعواصم المحافظات، وكذلك الواقعة على الطرق الرئيسية، في إقامة أنشطة تجارية وخدمية تحقق عائدًا ماديًا للشركات، من خلال إنشاء محال تجارية، ولوحات إعلانية، وأبراج لتقوية شبكات شركات المحمول، واستخدام العائد في أعمال الصيانة، ورفع كفاءة المحطات.

وأشار إلى أن حزمة الإجراءات تضمنت أيضًا التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي هذا السياق تم استعراض مقترح بشأن إقامة محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق وفورات مالية كبيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض كذلك إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية منذ عام 2014 وحتى تاريخه، واجمالى الاستثمارات التي تم ضخها، وهو ما يحتم ضرورة استدامة التمويل الخاص بأعمال الصيانة والتشغيل.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عددًا من المقترحات التي يجري العمل عليها بالتنسيق مع الزملاء في قطاع المرافق، بهدف تعظيم الإيرادات، إلى جانب حوكمة الإنفاق.

وأضاف الوزير أنه سيتم التنسيق مع الشركاء الدوليين للتوسع في استخدام محطات الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لمحطات المياه، خاصة في ظل توافر مساحات يمكن استغلالها في هذا الشأن.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أنه تم تشكيل لجنة بوزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الأصول بقطاعات الوزارة بوجه عام، فضلًا عن تشكيل لجنة أخرى لتنفيذ منظومة الشراء الموحد في قطاع المرافق، سواء فيما يتعلق بالمهمات أو أعمال الصيانة المختلفة.