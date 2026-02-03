مفاجأة في قضية أطفال المنوفية.. المتهم يزعم: "أبوهم هتك عرضي 8 مرات"

كشف السيد الصاوي، المحامي المنتدب من المحكمة لاستكمال إجراءات الدفاع عن المتهم بإنهاء حياة 3 أطفال بقرية الراهب في محافظة المنوفية، أن المتهم أقرّ خلال جلسة المحاكمة بوجود علاقة سابقة جمعته بوالد الأطفال، زاعما بتعديه عليه جنسيًا أكثر من مرة، وهتك عرضه نحو 8 مرات- على حد قوله.

وأضاف الصاوي في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الدفاع طلبت عرض المتهم على الطب النفسي للكشف على قواه العقلية، مستندًا إلى أن حالته النفسية ربما كانت دافعًا لارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى أن المتهم اعترف كذلك بقتل الأطفال الثلاثة عقب توتر العلاقة بينه وبين والدهم ومحاولة الأخير إنهاء تلك الصداقة والابتعاد عنه.

خلفية الحادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى 18 يناير الماضي، عندما شهدت قرية الراهب التابعة لمحافظة المنوفية جريمة هزّت مشاعر الأهالي، بعدما استدرج المتهم ثلاثة أطفال إلى أحد العقارات المهجورة، قبل أن يُنهي حياتهم.

وكشفت التحقيقات أن الضحايا هم: مكة (6 سنوات)، وأبناء عمومتها عبد الله (5 سنوات)، وشقيقته جنة (3 سنوات)، حيث عُثر عليهم داخل العقار في واقعة أثارت حالة من الحزن والغضب بين أهالي القرية، قبل ضبط المتهم وإحالته إلى المحاكمة الجنائية.