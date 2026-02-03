تصحيح واجب.. ماذا قال العطيفي بعد سجاله مع رئيس "النواب"؟

كشف النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، عن تفاصيل وقائع الحديث الذي دار تحت القبة مع المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والذي تمثل في مطالبة العطيفي بتطبيق اللائحة، والتي تعطي الأولوية لممثلي الهيئات البرلمانية قبل الأعضاء للحديث داخل القاعة.

وأوضح العطيفي أن طريقة إدارة الجلسة شابتها منذ البداية مخالفة للائحة؛ ما استدعى التدخل وتوضيح الأمر لرئيس المجلس؛ للالتزام به مع زملائه تحت القبة.

وانتقد رئيس برلمانية حماة الوطن طريقةَ التعاطي داخل القاعة من قِبل رئيس المجلس مع النواب عقب المطالبة بتطبيق اللائحة في مراقبة خروجهم ودخولهم من القاعة؛ وهو أمر وتعامل مرفوض جملة وتفصيلًا تجاه نواب الشعب.

وأوضح العطيفي أنه ولظرف طارئ غادر القاعة بما لا يزيد على 3 لـ5 دقائق، ثم عاد حيث لديه مداخلة أخرى بشأن التقرير الخاص باتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة ببرنامج أفق أوروبا بالبحث العلمي والابتكار.

واستكمل العطيفي تفاصيل الواقعة: طالبت بالكلمة وَفق السوابق البرلمانية للتعقيب عما أبداه رئيس المجلس، وتناولته بعض من المواقع الإعلامية على غير الدقة؛ إلا أنه خالف اللائحة مجددًا ولم يعطِ الكلمة.

ودعا العطيفي المستشار هشام بدوي إلى الالتزام باللائحة تحت القبة؛ كونها المظلة التي تنظم عمل جميع الأعضاء، مؤكدًا أن حماة الوطن ثاني أكبر كتلة برلمانية حزبية في المجلس، ولن يُسمح المساس بهيبتها تحت القبة بأية طريقة.

وأكد العطيفي أن أعضاء "حماة الوطن" تحت القبة جميعهم لديهم الحرص على الوجود من أجل المشاركة والاستماع وتقديم الرؤى التي تُسهم في خروج التشريعات بشكل يليق بدولتنا وجمهوريتنا الجديدة.

وطالب النائب الجميع بضرورة الحرص على نقل الوقائع دون اجتزاء؛ حرصًا على حق المعرفة الكاملة للجميع بما دار، مؤكدًا تقديره وسائل الإعلام.