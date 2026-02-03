مباريات الأمس
أصغر حكم في أمم أفريقيا.. من هو عبدول ميفيري المكلف بإدارة مباراة الزمالك وزيسكو؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:48 م 03/02/2026 تعديل في 01:48 م
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق الأول أمام زيسكو الزامبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود اللقاء الحكم عبدول ميفيري، ويعاونه كارين فومو أتشيمبونج ورودريجو مانيه مبيلي، فيما يتولى أنطوان ماكس ديبادو مهمة الحكم الرابع.

ويُعد ميفيري أصغر حكم شارك في نهائيات بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، إذ يبلغ من العمر 29 عامًا، كما سبق له إدارة مباراة المغرب ومالي في نسخة 2025 من البطولة.

وأدار الحكم الكاميروني نهائي بطولة أمم أفريقيا للمحليين الذي جمع المغرب ومدغشقر يوم 30 أغسطس الماضي، إلى جانب مشاركته في إدارة مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة.

