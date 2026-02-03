إعلان

عبد العاطي ونظيرته الفنلندية يناقشان المستجدات في غزة

كتب : مصراوي

06:18 م 03/02/2026

عبد العاطي ونظيرته الفنلندية يناقشان المستجدات في غزة

وكالات

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من السيدة "إلينا فاتونين" وزيرة خارجية فنلندا يوم الثلاثاء، لمناقشة مُجمل العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عبد العاطي خلال الاتصال عن التطلع للتنسيق الوثيق مع وزيرة خارجية فنلندا لتعزيز العلاقات الثنائية والدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، مشيدا بنتائج جولة المشاورات التي عُقدت في مايو الماضي، ومؤكدا على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد المشاورات السياسية بما يعزز العلاقات الثنائية.

وأكد وزير الخارجية، على أهمية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية واستفادة الجانب الفنلندي من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر في القطاعات المختلفة، فضلا عن دعم التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، إلى جانب تشكيل مجلس الأعمال المصري الفنلندي.

كذلك، أكد عبد العاطي على الرغبة فى التعاون مع فنلندا في مجال التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي، فضلا عن مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

وتناول الاتصال التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيرته الفنلندية على الجهود المبذولة لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة تضطلع بإدارة الشئون اليومية لسكان القطاع.

ونوه عبد العاطي، في هذا السياق إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم تلك المساعى، مشددا على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وتدفق المساعدات الإنسانية، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، موضحا أن ذلك يمهد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق احتياجات الفلسطينيين في القطاع.

وشدد عبد العاطي على ضرورة العمل على خفض التصعيد وحدة التوتر فى المنطقة، وتحقيق التهدئة تفاديا لانزلاق المنطقة إلى عدم الاستقرار، وضرورة تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

بدر عبد العاطي غزة الخارجية المصرية فنلندا إلينا فاتونين

