المنيا تنفذ خطة موسعة لمكافحة القوارض لحماية القمح والقصب

أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الآفات وإدارة القوارض، عن بدء تنفيذ خطة عمل موسعة لمكافحة القوارض خلال شهر فبراير 2026، وذلك بمناطق بؤر الإصابة على مستوى المحافظة، في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتنفيذًا لاستراتيجية المحافظة الهادفة إلى حماية الرقعة الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية.

وتستهدف الخطة مكافحة القوارض بمساحات القمح قبل طرد السنابل، وكذلك مساحات القصب، باستخدام الطعوم السامة المعتمدة، وعلى رأسها فوسفيد الزنك والمبيدات المسجلة رسميًا، وفقًا للتعليمات الفنية المعتمدة من وزارة الزراعة، وبما يحقق أعلى معدلات كفاءة، دون الإضرار بالصحة العامة أو البيئة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الحملة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 16 فبراير 2026، من خلال فرق عمل مدربة تضم مرشدين زراعيين وعمالًا مختصين، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة المهنية واستخدام أدوات الوقاية الشخصية.

وتشمل الخطة المرور على بؤر الإصابة الرئيسية، والمصارف والترع، وحواف الحقول، وجوانب شريط السكك الحديدية، والطرق الزراعية، خاصة طريق الإبراهيمية والمناطق المحيطة به، نظرًا لارتفاع معدلات الإصابة بهذه المناطق، بما يسهم في تقليل الفاقد من المحاصيل وزيادة الإنتاجية.

كما تتضمن الخطة تنظيم آليات توزيع الطعوم وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل قطاع، مع عدم تجاوز الكميات المقررة، ومراعاة وضع الطعوم داخل الجحور أو بالقرب منها، وبعيدًا عن الرطوبة أو أماكن تجمع المواطنين، مع إيقاف أعمال المكافحة فورًا في حال سقوط الأمطار.

وفي هذا السياق، شددت مديرية الزراعة على ضرورة توعية المزارعين والأهالي قبل بدء الحملة، بعدم لمس الطعوم أو الاقتراب منها، ومنع خروج الحيوانات والطيور إلى مناطق المكافحة، حفاظًا على السلامة العامة.

ومن المقرر تنفيذ متابعة ميدانية عقب انتهاء الحملة لتقييم نتائج التنفيذ وقياس نسب انخفاض الإصابة، مع إعادة التدخل بالمناطق التي تستدعي ذلك باستخدام الأساليب المعتمدة، في إطار المتابعة المستمرة والتقييم الدوري للخطة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة المنيا على دعم القطاع الزراعي، وحماية المحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز جهود التنمية الزراعية المستدامة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على حقوق المزارعين.